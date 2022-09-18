前新竹市長林智堅昨（17）日為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台輔選，在提到新竹棒球場議題時，竟稱台積電也有不良品，讓綽號「抓堅達人」的國民黨桃園市議員候選人謝克洋質疑，他究竟是來幫忙還是幫倒忙的，更嗆他別再出來「敗票」了。

對於任內重要政績的新竹棒球場惹出爭議，林智堅昨表示，啟用時有做得不好的地方，但一百、一千、一萬項工作總有一項做得不夠好，他甚至扯到台積電，「這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？」此番言論引起許多討論。

針對林智堅的言論，謝克洋今早發文質疑，怎麼會有輔選的人搶走候選人的風采，讓新聞焦點全聚焦在失言上，他好奇林智堅究竟是在幫忙，還是幫倒忙？

謝克洋指出，林智堅拿來與新竹棒球場類比的台積電，其不良品無法通過驗收，而造價12億元的棒球場，則是在林領導的新竹市政府之下通過驗收，除造成球員受傷，還被進場觀眾怒罵根本不合格。

「難怪鄭文燦與鄭運鵬要把你趕回新竹。」謝克洋狠酸，林智堅不只是不及格的候選人，連輔選角色也做不好，繼續留在桃園恐會拖累選情，他怒嗆林「不要再出來敗票了！」