英國女王伊麗莎白二世辭世，她的國葬訂於當地時間9月19日上午11時在倫敦西敏寺舉行，全英舉國哀悼期將在20日結束，新任英王查爾斯三世簽署命令，將國葬當天定為國定假日。

「華盛頓郵報」報導，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）長子查爾斯三世（King Charles III）繼承王位後，在國葬開始前從蘇格蘭啟程，進行一趟王國巡禮。

女王靈柩日前已自最後的儀式性旅程，最後前往長眠地溫莎（Windsor）。根據王室官員10日公布的計畫，女王一路上在數個地點暫作停留。

女王的橡木製靈柩11日從她辭世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）啟程前往位於蘇格蘭首府愛丁堡、16世紀建造的荷里路德宮（Holyrood Palace），期間停留數個地點，做為女王最後的巡禮。靈柩12日抵達聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral），一些公眾得以瞻仰女王靈柩至13日。

英國空軍飛機隨後將女王靈柩載往倫敦。數以萬計民眾在大雨中夾道列隊迎靈，國王查爾斯三世與王室成員在白金漢宮迎接女王靈柩。14日在御林軍閱兵式和王室成員陪伴下，女王靈柩從白金漢宮移靈西敏廳（Westminster Hall），在此停靈數日供大眾瞻仰、追思。排隊等向女王靈柩致意的人潮綿延4公里長，隊伍最前端的民眾更是在外守候48小時。

根據英國國會資料，前次有王室成員停靈西敏廳是2002年女王的母親、伊麗莎白王太后（The Queen Mother）逝世，當時約有20萬人前往悼念。

英國廣播公司（BBC）報導，西敏廳大禮堂是英國國會所在西敏宮（Palace of Westminster）最古老的部分。女王國葬在西敏寺舉行。西敏寺是一座歷史悠久的古老教堂，英國歷任國王和女王都在此加冕，也是伊麗莎白二世1947年與菲立普親王（Prince Philip）結縭、1953年舉行加冕儀式的地點。

西敏寺從18世紀以來就沒有舉行過任何一位君主的葬禮。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指出，這是繼1965年1月前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）逝世後，超過半個世紀以來英國再次舉行高規格國葬。當年在伊麗莎白二世指示下，英國於1965年1月30日為邱吉爾舉行國葬，女王當時也曾親自出席邱吉爾葬禮。BBC指出，邱吉爾的葬禮堪稱女王1953年加冕以來「最受矚目的全英大事」。

至於英國前一位接受國葬的君主是女王伊麗莎白二世的父親、英王喬治六世（King George VI），他於1952年辭世。

英王查爾斯三世16日與安妮公主等弟妹一同在女王伊麗莎白二世停靈的國會西敏廳為母親守夜，18日接見受邀出席國葬儀式的各國元首。除大英國協成員國能組較大型代表團，絕大多數受邀出席女王國葬者僅能由各國元首或另行指定的官方代表偕一名賓客同行。

根據各國回覆英方國葬出席邀請，女王國葬當天將有超過100位國家元首齊聚倫敦；若計入眷屬、其他官員等，外國賓客總數可達約500人。包括美國總統拜登、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等矚目政要都會參加。

國葬儀式結束後，女王靈柩將轉往倫敦近郊溫莎城堡（Windsor Castle），安葬於聖喬治教堂（St. George’s Chapel），長眠於夫婿菲立普親王（Prince Philip）身旁。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110918