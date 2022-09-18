金曲歌后田馥甄（Hebe）在本月17日於高雄巨蛋舉辦第2場「一一巡迴演唱會」，吸引許多歌迷前往朝聖，也吸引不少演藝圈好友及知音前來共襄盛舉。其中，上周就已低調回台與家人共度中秋節的TWICE成員子瑜，也被粉絲認出低調現身演唱會，令不少人又驚又喜。

南韓女子天團TWICE自從在7、8月份一連推出第4張日文正規專輯《Celebrate》及第11張迷你專輯《BETWEEN 1&2》後，終於在近日結束忙碌的工作行程，來自台灣的成員子瑜也趁著空檔低調回到台灣，與家人一同度過中秋節，但沒想到她這趟回來的行程之一，便是參加偶像田馥甄的演唱會。在歌迷所公開的照片中，只見子瑜頭戴棒球帽與口罩，打扮相當輕鬆的與家人們一同坐在觀眾席中，但她先前因配合造型所染的粉色長髮現在已褪成金色，在觀眾席中意外顯得相當搶眼，讓不少網友看到後直呼「遇到子瑜也太幸運了吧」、「原來子瑜也來聽歌了」意外引發話題。

事實上，周子瑜先前就曾在直播中演唱過田馥甄的夯曲《小幸運》，輕柔又甜美的嗓音成功擄獲大批粉絲的心，如今又現身演唱會聆聽，可見她的喜愛程度。另外，昨日發生有感地震時，剛下台的田馥甄還在升降梯上不斷感受地震的晃動，隨後她也不改幽默的性格，打趣的表示「降下去時是光溜溜的我，那時正在震，瘋狂搖晃，我真的光溜溜，幸好有高跟鞋，讓我比例還不錯，我的更衣大隊不離不棄，我真的很感謝他們，因為真的太晃，我想說要逃嗎？但不方便逃啊，我套上這件又是透明的，我是要逃去哪？我真的感謝我的更衣大隊」逗得全場歌迷哈哈大笑，