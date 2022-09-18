民進黨台北市長候選人陳時中提出勞工三箭政策，強調要贏得過半選票，許多綠營政治人物紛紛跳出來讚好，強調要唾棄負面選戰、回歸政策；對此，國民黨台北市議員候選人高揚凱直言，陳所提的勞工三箭實為「假象牛肉」，且最會使用負面選戰的，其實非民進黨莫屬。

高揚凱表示，民進黨檯面下有龐大網軍系統，四處在網路上帶風向，攻擊政敵，檯面上有媒體加持，各種媒體、媒體人箝制輿論，加上黨國一體的行政系統，才是真正的三箭，也是直接射向台灣民主心臟，破壞民主核心價值的可怕三箭。

另外，高揚凱提到，台灣的就業出現問題，最大的原因來自於民進黨的執政模式，以2022年7月的1篇報導為例，裡面提到政府公布的台灣平均薪資高達6萬2千元，被許多網友痛批跟現實根本不符，「這就是典型民進黨慣用的手法，大肆宣揚不合理的數字，卻對執政無能造成的經濟問題視而不見，對廣大老百姓的生活痛苦指數，充耳不聞。」

而所謂的勞工三箭，高揚凱覺得不過就是疊床架屋的假象牛肉，以第一箭「青年職訓期間的三個捷運定期票」來看，這個政見即為典型的撒錢承諾，青年職訓的目地是為了求職，核心的問題是找不到適合的工作，並不需要僅限定在捷運搭乘的微薄交通補助。

第二箭是要求市府持股超過一定比例之事業單位，建立「勞工董事制度」，指派勞工董事參與經營。高揚凱指出，這個政策看起來美好，實際上又是另外一種盜圖事件，因為國營事業管理法本來就存在勞工董事制度，目前的問題在於國營事業政府轉投資持股超過20%以上的民營事業還未辦理，這些資料都在立法院網站上查得到。

至於第三箭是所謂的高齡就業平台，高揚凱說，這個政策基本上已經施行，台北市政府除有針對企業雇用高齡工作者的補助計畫，就業服務處亦有針對中高齡銀髮族的各項媒合、津貼以及職訓相關內容。

「希望阿中部長，真心誠意地端出政策牛肉，而非撒錢、拿已有的國家政策、市府政策來充為己用、魚目混珠。」高揚凱強調，青年就業有困難，勞工缺乏保障，這些本來就是已經執政六年的民進黨應該要負起的責任，他呼籲陳時中應該少跑一些夜店、廁所跟小吃攤，多多用心關懷勞工與台北市民真正的需求。