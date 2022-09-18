又要有颱風了，天氣風險公司分析師廖于霆表示，本周可能還有1到2個熱帶低氣壓或颱風生成。天氣部分，周一下半天北風南下，周二北部、東北部低溫下探21度，有秋涼的感覺。

廖于霆早上在臉書「天氣風險」指出，今天受南瑪都颱風外圍水氣影響，北部、東半部全天有短暫陣雨，午後各地山區有陣雨，其他地區是多雲時晴。氣溫方面，北部、東北度高溫24至31度，中部高溫22至32度，南部高溫24至33度，花東地區高溫23至31度，白天不至於太悶熱，夜晚稍微有點涼感。

廖于霆表示，周一下半天起北風南下，帶來一波近期較明顯的涼空氣，北部、東北部變天降溫，周二北部、東北部高溫將下降到29度，夜晚低溫則在22-23度之間，氣象局更表示，北部低溫可能降到21度，早晚較涼，有明顯涼意，中南部跟花東影響較小，日夜高低溫略降1度。

廖于霆表示，不過涼空氣來得快去得也快，周三起各地氣溫逐漸回升。天氣方面倒是因為北風帶來乾空氣，周一到周四各地都是晴時多雲的穩定天氣，周五後東北風增強，台灣周邊水氣多，北部、東半部天氣將轉不穩定。

颱風部分，廖于霆指出，本周可能還會有一到兩個熱帶性低氣壓或颱風形成，一但有颱風或熱低在台灣附近活動，就要留意它們可能對台灣的天氣影響，所以未來幾天天氣雖然較穩定，但若有規劃周末行程的朋友，還是要隨時關注天氣，尤其是熱帶擾動的發展。