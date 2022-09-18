新北市一名61歲沈姓男老闆對女移工毛手毛腳，數度趁女移工獨自加班時，偷摸對方的手、大腿等部位，或以越南語詢問「跟男友有沒有做愛」等語，讓女移工深感被侵犯報警求助。新北地院審結，依犯性騷擾罪，處2月徒刑及拘役50日。可上訴。

判決書指出，沈男為女移工小花（化名）的雇主，2021年9月間沈男見小花獨自在辦公室加班，便假借討論工作，趁機偷摸小花的手、捏臉，還撫摸小花的背部與大腿。

同年月間，沈男再度趁小花加班時前往辦公室，同樣伸手亂摸小花的身體，甚至變本加厲往小花的私處觸摸，一邊以越南語詢問小花「跟男友有沒有做愛」、「摸摸又不會怎麼樣，阿你那麼怕幹嘛？」、「你在緊張什麼，你習慣就好了。來抱一下抱一下，不要緊張就好」等語，讓小花嚇得打電話向表姊求救，並報警處理。

沈男接受偵訊時不認罪，但小花及其表姊指證歷歷，沈男才終於在審理期間認罪，坦承曾觸摸小花的身體，並說出該些性騷擾的話語。

新北地院法官認為，沈男為雇主，與小花並無私交，卻趁著小花不能抗拒之際性騷擾，顯然欠缺尊重女性的觀念，已對小花的身心造成傷害，考量其終於認罪等一切情狀，依犯性騷擾等罪，處拘役50日及有期徒刑2月，均可得易科罰金。可上訴。