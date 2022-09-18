英國宣布本月19日為女王伊莉莎白二世「國葬日」，外交部今天表示，我國駐英國代表謝武樵獲英方邀請，在享有與各國赴英弔唁元首、代表及王室成員同等待遇下，代表台灣政府與人民完成簽名留言致唁。英方也對我方誠摯悼念女王逝世表達感謝。

外交部副發言人崔靜麟表示，英國白金漢宮於本月8日發布女王伊莉莎白二世辭世消息後，蔡英文總統及外交部長吳釗燮至感哀傷，並於第一時間透過管道向英方表達我國政府與人民誠摯悼念與慰問；英方對我國的悼唁深表感謝。

本月19日為女王「國葬日」，外交部透過我國駐英國代表處，向英方表示希望以最適當方式轉達台灣政府與人民的深切慰問。崔靜麟指出，基於重視台英關係及雙方人民間珍貴情誼，英方因此邀請我國駐英國代表謝武樵，前往英國外交部轄管的蘭開斯特府，代表台灣政府與人民完成簽名留言致唁。

他說，外交部感謝英國政府在王室服喪及全國人民哀傷的艱難時刻，安排謝武樵以此方式表達我國哀悼之忱；我方也衷心祝福台英深厚友誼將在新國王查理斯三世，領導下持續成長茁壯。