威廉王子17日晚間帶領哈利王子及6名堂兄弟姊妹為已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）守靈。

已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的8名孫子、孫女17日晚間在她的靈柩旁守夜，這是史上頭一次君主的孫子女參與守靈儀式。儀式中最令人關注的是哈利王子得以穿著軍服，向他的「總司令」致敬。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，伊麗莎白二世的8名孫子、孫女17日晚間前往暫放女王靈柩的西敏廳（Westminster Hall）進行守靈儀式，畫面顯示穿著「英國御林軍藍軍騎兵團」（Blues and Royals）軍禮服的威廉王子率領哈利王子及堂兄弟姊妹，於17日下午5時58分在西敏廳階梯頂端就位，6時起威廉率先走下階梯，後方依序跟著哈利王子、併排走的碧翠斯公主（Princess Beatrice）及尤吉尼公主（Princess Eugenie）、18歲的露易絲溫莎女勳爵（Lady Louise Windsor）及14歲的詹姆斯塞文子爵（James, Viscount Severn）、女王長孫菲力普斯（Peter Phillips）及薩拉公主（Zara Tindall）。

英國威廉王子17日晚間帶領哈利王子及另外6名堂兄弟姊妹為已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）守靈。（圖／美聯社）

畫面顯示，在排隊等著向女王靈柩致敬的民眾注視下，西敏廳當下一片寂靜，只剩下這些年輕王室成員的腳步聲，他們依序在女王靈柩旁就位，威廉與哈利分別站在靈柩兩端，其餘成員分別站在靈柩兩側，8人低頭站著、表情肅穆，雙手交叉擺放，當王孫們進行守靈儀式時，民眾則持續列隊向女王致敬，晚間6時15分守靈儀式結束，威廉帶頭離開，哈利墊後。

BBC形容，8名王孫為女王守靈堪稱歷史性舉措，是史上頭一次王孫參與守夜儀式。

英國威廉王子17日晚間帶領哈利王子及另外6名堂兄弟姊妹為已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）守靈，威廉表情肅穆。（圖／路透社）

這場守夜儀式的最大焦點莫過於哈利王子也穿著英國御林軍藍軍騎兵團軍禮服出席儀式。哈利王子因為與美國妻子梅根結婚後淡出英國王室，而被拔除榮譽軍銜，2年來也未穿著軍服，女王過世後的所有公開活動他也都以一身平民服裝亮相。

不過消息人士透露，國王查爾斯三世（King Charles III）最終同意讓哈利著軍服出席守靈儀式。哈利王子曾在阿富汗服役。

英國威廉王子17日晚間帶領哈利王子及另外6名堂兄弟姊妹為已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）守靈，哈利王子睽違2年終於穿上軍服向「總司令」致敬。（圖／美聯社）

《每日郵報》形容，哈利王子終於能以軍服向他的「總司令」致敬。哈利12日發布聲明哀悼女王逝世，他在聲明中提到2006年被任命為軍官後首度與身為部隊統帥的祖母會面的畫面，他在悼文中稱女王為「總司令」。

哈利在悼文中感性寫道：「奶奶，雖然最後的離別帶給我們巨大痛苦，但我永遠感激我們所有的第一次見面，包括與您最早的童年記憶、第一次以身份為總司令的您見面、第一次您見到我親愛的妻子、擁抱您心愛曾孫的時刻。」