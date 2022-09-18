池上鄉地震規模3.9 最大震度台東縣3級 09:232022/09/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 池上鄉地震規模3.9，最大震度台東縣3級。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天上午8時48分發生芮氏規模3.9地震，地震深度6.7公里，震央位於台東縣政府北方30.6公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣3級。1110918 宜蘭清晨規模3.3極淺地震 最大震度宜蘭縣3級 深度僅7.3公里！21：41台東規模6.4淺層地震 最大震度池上6強 台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連 #地震 #台東縣 #池上鄉 #最大震度 #3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 集結花東8農會特色 花東米其鄰今登場 16:022022/09/14 寶島 清晨極淺層地震頻發！最大規模4.3 高雄、台東同時震 05:582022/09/18 生活 震不停！氣象局：不排除未來2天會有規模5.0以上餘震 23:112022/09/17 生活 饒慶鈴社福政見 劉櫂豪批例行工作當政績 15:172022/09/15 政治 台東縣府中秋送暖 致贈各社福機構加菜慰問金 15:052022/09/09 寶島 台東規模6.4強震狂搖！侯友宜曝「保命3步驟」：可能還有餘震 22:252022/09/17 政治 台東長者拼貼部落記憶成桌遊 赴德參展 04:102022/09/14 地方新聞 饒慶鈴首波政見 照顧好每1位台東縣民 11:492022/09/15 政治 台東加開假日疫苗接種站 饒慶鈴：可獲100元超商禮券 13:262022/09/15 政治 求愛不成大鬧派出所欲奪槍 台東失控男警遭記2大過免職 17:012022/09/16 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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