根據中央氣象局最新資訊，今天上午8時48分發生芮氏規模3.9地震，地震深度6.7公里，震央位於台東縣政府北方30.6公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣3級。1110918

宜蘭清晨規模3.3極淺地震 最大震度宜蘭縣3級
深度僅7.3公里！21：41台東規模6.4淺層地震 最大震度池上6強
台東地牛翻身 規模6.4全台有感 餘震連連
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