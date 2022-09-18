No I didn’t workout for the lakers!!!! What SOURCE told you that?? Smh https://t.co/KY0mOZgY2j — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 17, 2022

根據《HoopsHype》記者史科托18日爆料，包含「小刺客」艾塞亞湯瑪斯、沙里夫庫伯、麥克穆德、阿莫尼布魯克斯等球員最近已經參加過湖人的試訓，沒想到小刺客第一時間發推駁斥，「不！我沒有跟湖人試訓，哪個消息來源告訴你的？不可置信！」

也難怪艾塞亞湯瑪斯第一時間駁斥這則爆料，畢竟他到現在仍然乏人問津，始終保持自由球員身分，湖人也才剛跟薛洛德簽約1年，後衛群早已人滿為患，不太可能再簽艾塞亞湯瑪斯補強後場，更何況他先前兩度簽約湖人，幾乎都是很快就告離隊。

儘管兩度入選全明星賽，且獲選過年度第二隊，艾塞亞湯瑪斯近年在NBA經常淪落沒球可打窘境，上季雖替湖人、獨行俠與黃蜂3隊打過球，全部加起來也不過只打了22場例行賽，更都只簽10天短約，證明他在NBA已經逐漸找不到發揮空間。

不過最近謠傳某支T1聯盟球隊有意招募艾塞亞湯瑪斯來台打球，或許可以讓他重新找到足以發揮的舞台，只是跟來台打球相比，或許小刺客前往大陸CBA打球，能夠賺到更多薪資與知名度，甚至重新得到NBA球隊的招募，接下來就看他怎麼選擇了。