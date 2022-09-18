聯邦快遞（FedEx）獲利預警加重全球經濟衰退憂慮，加上美國聯準會（Fed）本周例會預料繼續激進升息，拖累美股16日重跌至2個月新低，標普500指數跌破3,900點支撐，三大指數周線皆墨。

道瓊工業指數16日下挫0.45％，以30,822.42點作收；標普500指數挫低0.72％，收在3,873.33點，科技股雲集的那斯達克指數大跌0.9％，報11,448.40點，三大指數皆降至7月中以來新低水準。16日適逢「四巫日」，美股波動又更為劇烈。

受到通膨居高不下，聯準會將被迫持續緊縮貨幣，以及越來越多經濟警訊浮現，上周美股表現慘淡，三大指數周線寫下近5周以來第4周收黑，夏季股市大幅回升如今看來只是熊市反彈。道指全周重跌4.1％，標指與那指分別下挫4.8％與5.5％，雙雙寫下6月以來最大周線跌幅。

摩根大通主管卡特（David Carter）表示，美股經歷了艱難的一周，就好似萬聖節提前到來。目前高通膨、高利率與低成長的環境，不利股市或債市。

有恐慌指數之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX），16日攀升至26.3，創下2個月新高。

日前出爐的美國8月通膨較預期更火熱，市場預期聯準會在20至21日的貨幣政策會議至少升息3碼。根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，預測本次例會升息3碼的機率達82％，升息4碼的機率為18％。

卡特強調，雖然市場預期聯準會本周將大幅升息，但未來的升息幅度仍有極大的不確定性。

繼世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）之後，聯邦快遞亦示警全球經濟面臨衰退威脅，重創市場信心。

聯邦快遞16日股價狂瀉21.4％，創下史上最大跌幅，為標指表現最差的成分股，並拖累同業股價大跌。優比速（UPS）與XPO物流（XPO Logistics）分別重挫4.5％與4.7％，亞馬遜下跌2.1％。