台61線西濱快速道路北上127公里、苑裡路段今（18日）上午6時許發生火燒車意外，一輛裝載液態氮的槽車因不明原因起火燃燒伴隨濃密黑煙，警消獲報後出動5車10人前往滅火，約40分鐘即將火勢撲滅，並無造成人員傷亡。

苗栗縣消防局18日上午6時許接獲通報，稱台61線北上127公里有大型車輛起火，隨即派出5輛消防車及10名警消前往現場，趕抵現場後發現為一輛運載液態氮的槽車起火，經灑水40分鐘後成功撲滅火勢；警消指出，葉姓駕駛已自行逃脫，並無人員傷亡，但起火原因仍待釐清。

台61線西濱快速道路北上苑裡路段18日上午6時許，一輛槽車突然起火燃燒，警消趕抵現場灑水滅火。（翻攝自記者爆料網）
台61線西濱快速道路北上苑裡路段18日上午6時許，一輛槽車突然起火燃燒，警消趕抵現場灑水滅火。（翻攝自記者爆料網）
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