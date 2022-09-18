昨(17)日晚間9時41分發生規模6.4地震，震度為6強，這次搖晃幅度大且時間持續較久，使全台有感，而各地除了持續回報災情，許多網友報平安後就在等「地質學家炎P」炎亞綸發文分享對地震的見解，稍早炎亞綸也終於在臉書發文，目前已經吸引萬人朝聖按讚。

炎亞綸曾為偶像團體「飛輪海」一員，單飛後不論在唱歌還是演戲上都有亮眼的成績，最近也跨足主持領域也廣受好評，相當關心社會與時事的炎亞綸曾在2015年提及「下雨地震說」引發熱議，當時大部分網友並不買帳，並揶揄他為「地質學家」。

炎亞綸5年前的發文。(圖/炎亞綸 臉書)

不過後來有相關領域學者證實，雖然台灣地震目前仍以斷層影響居多，但降雨確實有可能誘發地震。此話一出，大家紛紛喊道錯怪炎亞綸了，其後每次地震，許多網友都會期待炎亞綸發文，「炎P」在大家心中的地位像是精神領袖一般，被網友開玩笑稱：「全台第一地震權威炎P」。

這次炎P也跟上地震時事，在臉書上發文寫道：「來《炎宇宙》才能防地震」，雖然是宣傳他的個人演唱會「炎宇宙@aayan1120」，但大家還是十分買單，不少網友留言「每當地震我要找亞綸」、「台東真的在下雨」、「地震你最忙」、「朝炎P的方向膜拜」、「來簽到了，唯一相信地質學家」、「炎帥是鎮地之寶」、「晃完第一個念頭就是炎P」、「第一時間就在等你發表欸」，看起來已達到「安定粉絲心」的作用。