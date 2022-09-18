為促進家長參與學校教育事務，教育部國教署每年培訓專業講師，辦理「促進家長參與學校推動12年國民基本教育宣導活動」計畫，鼓勵家長在孩子面臨人生重要升學課題時，也能與學校師長一起合作，輔導孩子找到最適合自己的道路。

教育部國教署說明，「促進家長參與學校推動十二年國民基本教育宣導活動」目的在希望家長透過共同參與，加深了解孩子們面對12年國民基本教育的重點與實質內涵，並藉由說明該政策理念及適性入學宣導為主、課程綱要為輔的方式，幫助家長及其他參與人員能快速理解現今的教育方針，進而鼓勵孩子們適性發展。

以國教署補助各地方政府的新北市政府教育局、新竹市政府辦理場次為例，新北市政府教育局面對疫情影響改採以線上直播方式，明確解析國中生畢業將會面臨的升學選擇，並介紹升學後可選擇各式各樣的特色選修課程，期望學生找到屬於自己的適性發展路線。

新竹市政府也協助多校透過線上研習鼓勵家長參與，除了十二年國教的變革、免試入學概念等宣導說明外，更因應校內需求增加親子溝通技巧，協助家長在面對孩子升學與生涯抉擇時應如何友善討論，讓家長能釐清現行教育制度的？容，溝通技巧也能實際運用於生活當中。

教育部國教署表示，透過「促進家長參與學校推動十二年國民基本教育宣導活動」計畫，鼓勵家長了解、並實質參與孩子們的成長，在面臨人生重要的升學課題時，也能一同面對困難，為孩子紓解升學壓力，從豐富多元的制度當中，輔導孩子找到最適合自己的道路。