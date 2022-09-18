進入地震活躍期！台東6.4強震「元凶」找到了 氣象局：餘震恐長達1個月 @中時新聞網 ​

台東關山昨晚發生芮氏規模6.4強震，且至今早9時已發生47起餘震，氣象局表示，遇到地震最重要的是保護頭頸部，在室內保命有3要訣「趴下、掩護、穩住」，躲到堅固、高度較矮且重心穩定的家具旁，以免被室內落物擊傷。

《報地震 - 中央氣象局》昨（17）日指出，在室內遇到地震應立即熄滅火源，關閉電源以防火災，如果無法及時逃到室外，有3避難原則「趴下、掩護、穩住」。氣象局表示，趴下是將頭部和身體壓低；掩護為盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方；穩住則是雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。

氣象局表示，地震時最重要的是保護頭頸部，盡量找桌子作為掩護，並戴上防災頭套，這是遇到地震的首要動作，如果手邊沒有防災頭套，也可以用書包、厚書本、公事包替代，但仍以防災頭套為佳，因防災頭套可讓雙手自由活動，也更能應變周遭環境變化。

氣象局說，若逃到室外空曠地方，應防外物倒塌而被擊傷，如招牌、屋瓦、廣告燈等。氣象局提醒，千萬不可躲在牆邊、河、海堤或山崖附近，沿海居民應疏遷至高地以防海嘯；水庫下游地區居民也要防水庫崩塌所引起的山洪。另外住在高樓的居民，逃難時也不要爭先恐後，以免跌倒被後方的人踏斃，導致出口擁塞。