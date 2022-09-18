地震搖超大！台東規模6.4強震撼全台 氣象局坦言「不正常」：有我們不知道的構造存在

昨晚9時41分台東縣關山發生規模6.4強震，為中央氣象局更改震度以來第一次測得6強的地震，截至目前餘震已達47個。氣象局表示，該起地震是今年第二大震，今年規模大於6地震已有6起，確實已經進入地震活躍期。

地震測報中心研究發展課課長陳達毅表示，該起規模6.4地震是今年第2大震，今年規模大於6的地震已經有6起，截至目前餘震為47個，餘震部分，花蓮富里震度5強，台東北部都在5若以上；從全台震度來看，南部4以上，中部4級，北部也有3級，不過餘震的發布次數有漸緩趨勢，規模也慢慢變小。

陳達毅說，目前科技無法預測未來在該地區是否會有更大的地震，該震更偏向背景地震活動的型態，至於是否為地震活躍期，以過去平均次數來看，確實是在活躍期了。

地震成因上，整體來看還是受到菲律賓海板塊和歐亞板塊相互擠壓，應力作用下斷層破裂錯動而產生地震，雖然震源雖然靠近池上，但和池上斷層關聯較低，和中央山脈底下的斷層系統比較有關，中央山脈底下的斷層系統在過去就發現有和一些地震活動有相連性，

陳達毅指出，中央山脈的斷層系統有一定長度，一直以來都有地震活動，只是在關山這段比較安靜，這次承受了應力擠壓所以產生地震，本次台東關山的6.4主震震央從1973年統計以來，方圓15公里內規模大於5只有7次，這個地方的地震比較特別。