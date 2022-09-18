年底選舉倒數，民間發起參選人應簽署「不投降同意書」，宣示抗中保台決心，綠營參選人紛紛簽署，但台北市長柯文哲拒絕在先，國民黨台北市長參選人蔣萬安還說簽了「很白痴」，遭對手民進黨參選人陳時中酸「出事要落跑也走第一個」。對此，蔣萬安18日受訪直言，民進黨應該簽署遵守憲法承諾書，若不守憲才會有投降的現象。

蔣萬安上午出席111年我愛士林親子健行活動，對於陳時中酸他好像聰明，到時出事落跑也是第一個，他表示，中華民國的國民都必須遵守憲法，保衛主權是大家的職責，而遵守憲法就不會有投降的問題，「所以民進黨應該要做得是，簽署遵守憲法承諾書，若不守憲才會有投降的現象。」

此外，外傳蔣萬安太太石舫亘已身懷第3胎，有意身體力行迎戰國內少子化。蔣萬安點頭表示，太太確實懷有身孕，這是件很開心的事，也是家裡一個非常喜悅的事，接下來會在適當時候，跟大家正式說明這樣的喜悅。