台中監獄受刑人陳坤和18日到中國醫藥大學附設醫院治療時，破換腳鐐脫逃。（陳淑芬翻攝）

台中監獄受刑人陳坤和昨天利用到中國醫藥大學附設醫院治療時逃逸，過程中還竊車自撞，因遇到警車巡邏才棄車逃亡，傳出已逃外縣市，經台中地檢署發布通緝，並針對獄方人員有無疏縱人犯相關罪責已分案偵辦。據了解，受刑人外出須由2名監所人員戒護1受刑人、配戴鎖死的鉚釘式腳鐐，中檢今天表示，已針對戒護人員是否疏縱偵辦中。

逃犯陳坤和涉嫌槍砲、毒品案被判刑16年確定，今年3月間至台中監獄服刑，因入監前，左腳跟有開刀打鋼釘，經培德醫院評估後，轉送中國附醫開刀取出鋼釘，昨天術後返回病房，中監人員在下午5時許發現，病房已不見人影，緊急通報。

陳離開醫院後，逃往附近的台中市生命禮儀館附近偷竊1輛汽車，開車時撞壞柵欄等物毀，遇到巡邏警車，驚惶棄車逃逸。

據了解，按規定一般受刑人因事外出，戒護腳鐐有鉚釘式、美式及活動式等3款，鉚釘式是以鋼釘打死，必須以鐵鎚重擊打掉，才能開鎖；美式及活動式則需以專用鑰匙開鎖，至於戒護人員必須以2名監所人員戒護1名受刑人的比例進行戒護，一般受刑人返家探視或奔喪等都必須配戴鉚釘式腳鍊。

外傳中監此次因考量就醫方便，並未讓陳配戴鉚釘式腳鐐，而是開鎖式腳鐐，陳趁機取得鐵線，破壞腳鐐，趁隙脫逃，疑已逃亡外縣市。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示， 昨天晚間20時5分許接獲獄方傳真通知，立即於21時52分許，發布通緝，成立專案小組指揮台中市警察局刑警大隊、第二分局全力追捕中。此外，並分案調查陳涉及脫逃罪，脫逃過程再涉竊盜、毀損等犯行；獄方及戒護人員在戒護過程是否依規定配戴腳鐐及戒護涉有疏縱。