現正熱播大陸仙俠大劇《蒼蘭訣》，於國際串流平台Netflix播出後，便一路躍升為台灣戲劇冠軍，在大陸當地更創下驚人的觀看點閱，劇迷甚至自稱得了「訣症」，可見作品受歡迎的程度，也讓劇中的歌曲因此爆紅。該劇為了感謝粉絲們的支持，特別在昨（17）日舉行線上直播活動，現場也邀請了演唱劇中歌曲的「姊弟歌手」井迪、井朧一同合唱，但不知道怎麼了，兩人一開口便大失控，令觀看直播的網友吐槽「就像來到車禍現場」

大陸知名「姊弟歌手」井迪、井朧，因擁有亮麗外表與一副好歌喉，分別參加選秀節目後都獲得不錯的成績，弟弟井朧更在《創造營2021》中廣為人知，姊弟倆也一同發行多首合唱單曲，受到大批粉絲的喜愛。近日甚至一同合唱夯劇《蒼蘭訣》的插曲《彼岸》，再度獲得一致好評，兩人也因此受邀出席17日的直播活動中，並現場開麥演場，準備讓粉絲們大飽耳福。

豈料，兩人疑似太過緊張，在演唱會的過程中姊弟倆接連走音，合唱的部分也沒對上，令不少粉絲驚訝不已，紛紛留言「我好像在大型車禍現場」、「女的太緊張了，聲音都是顫的」、「我聽完都感覺自己快要窒息」、「姊弟倆是發生了什麼事」、「男的前面唱得可以，女的唱得啥玩意」、「井朧成功被姊姊帶跑偏了」；但也有網友認為，他們能開麥演唱相當有勇氣，會緊張、失誤都是正常的，引起兩派粉絲爭論，也意外登上微博的熱搜。

事後，井迪、井朧紛紛在微博上發文道歉，井迪雖稱自己沒有緊張，但卻表示是自己的專業能力不足導致演唱失誤；弟弟井朧則坦言自己太過緊張而容易出錯，自認歌手沒唱好沒有其他理由，只能真心地跟各位道歉，並承諾將來一定會加強練習。