台灣央行將在22日召開3Q理監事會，而9/20-9/21 FOMC也將再度開會，有鑑於八月通膨高於預期，FED會再次升息，市場預估幅度是升息三碼。升息幅度是否符合預期、市場反應如何，都有很大的不確定性，而且美股已經逼近六月中的低點，法人建議觀望。至於台股的基本面，美商鄧白氏最新報告指出，2022年台灣第三季整體企業樂觀指數(BOI)為108.1，較上一季下降18.8%，年減 10.0%，創下自2021年第一季以來的新低。這也不利於短、中期操作！

鄧白氏調查顯示，3Q台灣企業對銷售量、新訂單和淨利潤的樂觀程度為自調查七個季度以來最低。與上一季度相比，調查的六個參數均呈現下降， 且在銷售量、銷售價格、新訂單有超過10%的降幅。此次調查在2022年中進行，台灣部份新興科技應用需求續強，供應鏈缺料狀況逐漸改善及產品價格調漲，使得今年上半年貿易呈現雙位數成長，然而俄烏戰爭膠著，推升國際能源及糧食等價格，全球通膨壓力持續上升，台灣的第三季整體企業樂觀指數有顯著的下降。

相較上一季，3Q製造業的企業樂觀指數從138.5下降到104.7(下降33.8)，服務業的 企業樂觀指數則是從126.4下降到113.4(下降13)。

本季從產業來看，飯店和餐飲業在新訂單、淨利潤、銷售價格方面最樂觀；資通訊業在銷售量、員工人數方面最樂觀；而交通運輸業在銷售量、銷售額，新訂單和淨利潤，甚至員工數量等方面相對都不樂觀。整體而言，本季最樂觀產業為飯店和餐飲業；最悲觀產業為交通運輸業。

本次的企業樂觀調查是從2022年6月初到7月初進行，從疫情角度切入，自四月中旬 開始，台灣本土每日新增的Covid-19確診者呈現指數型成長，在五月底時達到疫情 高峰，單日內有近十萬的確診數，至今尚未完全緩和。此外，新型變異病毒株的傳入可能會帶來另一波疫情高峰；從經濟角度切入，新興科技應用及數位轉型商機持續活絡，加上中國大陸封控情況緩和，缺料情況改善，無論進出口需求都有所成長；從金融政策角度切入，今年以來主要國家/地區陸續啟動升息循環，由於台灣通膨問題嚴重程度不如歐美等國，故預期台美利差持續擴大；在疫情、通膨壓力、 供應鏈尚未完全穩定等各項因素影響下，第三季企業樂觀程度不論是較上一季還是去年同期都有大幅的下降。