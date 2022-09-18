行政院長蘇貞昌今天出席嘉義縣中埔產業園區動土典禮時受訪，蘇貞昌駁斥國民黨台北市長參選人蔣萬安批陳時中防疫不力，「不知道他在講什麼」。

蘇貞昌説，不知道他在講什麼，因為兩年多的疫情肆虐全球，如果跟其他國家比較起來，臺灣因為全體國人共同努力，在疫情指揮中心的規範、要求，大家都配合，所以能夠防疫做到讓國外羨慕，連美國議長裴洛西來，都在在肯定臺灣的防疫成績，相關很多國外的訪團來到臺灣，還向我特別請教我們防疫的相關工作，希望不要到了選舉，隨便造謠、抹黑、扭曲事實。

他也説，昨天突然的地震，謝天謝地，謝謝所有災防人員連夜查核各地狀況，所有部會都掌握，雖然有很零星的一些小災損，但都即時排除，也都沒有大狀況，而相關鐵路、高鐵等等也都全線巡查完畢，安全才有通車。非常感謝所有相關同仁的辛苦，也向國人報平安，也請國人隨時都要因應各種狀況，大家團結努力，讓臺灣平安。

對於美國五角大廈將臺灣移入中國事務，有美國議員質疑，這是對北京發送錯誤訊息，也弱化臺灣，他回應説，在蔡總統領導下，大家看到這幾年臺美關係非常好、堅若磐石，而且美國國會一再通過友臺法案；我們也看到拜登政府對臺灣也多所支持，我們對於美國行政部門的相關運作都尊重。