I’m told Doc Rivers’ Twitter account was hacked and the Sixers were able to undo the likes and they are getting his account back to full working order



Doc was informed by a friend about the bizarre activity on his account and it is being taken care of by the team pic.twitter.com/Srwg0EN2Wv — John Clark (@JClarkNBCS) September 17, 2022

這下子七六人總教練瑞弗斯就算用推特帳號被盜當作藉口，恐怕也是難以抹滅外界負面評價了！瑞弗斯最近被發現在不少色情推文公然按讚，儘管這些按讚很快就被取消了，卻讓不少網友截圖存證，《NBC費城》記者約翰克拉克連忙發推幫瑞弗斯澄清。

「根據我收到的訊息，瑞弗斯的推特帳號遭到駭客入侵，七六人只能幫助瑞弗斯取消那些按讚，然後讓瑞弗斯的推特帳號恢復個人使用，」約翰克拉克表示，「瑞弗斯直到一名友人告知，才曉得自己推特帳號被盜用，也很快告知七六人幫忙恢復正常。」

現年60歲的瑞弗斯，是NBA著名教頭之一，生涯執教過魔術、塞爾提克、快艇、七六人等隊，更在2008年領軍塞爾提克奪冠，兩年前從快艇跳槽七六人執教，最近兩季戰績分別拿下49勝23敗、51勝31敗，雖都闖進季後賽，卻都在次輪淘汰。

如今七六人積極補強，除了哈登與恩比德的全明星組合仍在，還找了塔克、豪斯等好手加盟，目標就是希望可以爭搶下個球季總冠軍，沒想到就在球季開打前夕，瑞弗斯卻捲入這種桃色風波，只能說他受到無妄之災，也期望可以真正還他清白。