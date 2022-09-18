這下子七六人總教練瑞弗斯就算用推特帳號被盜當作藉口，恐怕也是難以抹滅外界負面評價了！瑞弗斯最近被發現在不少色情推文公然按讚，儘管這些按讚很快就被取消了，卻讓不少網友截圖存證，《NBC費城》記者約翰克拉克連忙發推幫瑞弗斯澄清。
「根據我收到的訊息，瑞弗斯的推特帳號遭到駭客入侵，七六人只能幫助瑞弗斯取消那些按讚，然後讓瑞弗斯的推特帳號恢復個人使用，」約翰克拉克表示，「瑞弗斯直到一名友人告知，才曉得自己推特帳號被盜用，也很快告知七六人幫忙恢復正常。」
現年60歲的瑞弗斯，是NBA著名教頭之一，生涯執教過魔術、塞爾提克、快艇、七六人等隊，更在2008年領軍塞爾提克奪冠，兩年前從快艇跳槽七六人執教，最近兩季戰績分別拿下49勝23敗、51勝31敗，雖都闖進季後賽，卻都在次輪淘汰。
如今七六人積極補強，除了哈登與恩比德的全明星組合仍在，還找了塔克、豪斯等好手加盟，目標就是希望可以爭搶下個球季總冠軍，沒想到就在球季開打前夕，瑞弗斯卻捲入這種桃色風波，只能說他受到無妄之災，也期望可以真正還他清白。
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