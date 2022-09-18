選戰倒數69天，陳時中競選總幹事吳思瑤今天表示，團隊之前出現失誤，將痛定思痛重新出發，採取優先啟動組織固本等三大策略，全面爭取中間選民認同。全新階段作戰也將開啟，除推出大規格的政策願景外，與市議員候選人成立的聯合競選總部未來半個月將完成26場，社會力後援會也將在未來一個月內逐一組建，可望將選票往中間推展。

吳思瑤指出，昨晚陳時中北投後援會成立，是台北12區後援會的壓軸，現場擠進1000多位熱情鄉親，陳時中團隊在此次選戰的三大策略：優先啟動組織固本，鞏固基本支持群；輔以擴大百工百業系統，吸納跨政黨的各產業支持群；再以政策決勝，全面爭取中間選民的認同。「相信大家都看見阿中團隊60多天的努力」。

她說，目前團隊已完成組織佈建，包括29場基層見面會（26場議員＋1場里長＋1場志工＋1場婦女派對），凝聚綠營支持。再加上完成以12個行政區為單位的後援會系統的成立，招募延聘超過6000位顧問級幹部，都成為陳時中基層作戰的尖兵。此一階段 ，也進行多位跨黨派市議員的合作結盟，運作順暢。

在積極拓展社會力方面，吳思瑤指出，跨黨派社團的拓展也穩健進行，截至目前已經成立近10場不同產業別的後援會，擴大多元社會力的集結，場場爆滿氣勢高昂。

她強調，政策論述直球對決，陳時中的政策能量遠遠超越藍白候選人！已陸續端出九大領域市政願景，包括：內湖交通、大巨蛋、成立國際事務局、都更政策、居住政策、社福政策、優化公廁服務、婦女＆性別平權、勞動政策等，相關政見方案超過百項。

吳思瑤批評蔣萬安「沒有政策」， 黃珊珊「柯規黃隨」，她堅信陳時中優質專業的政策內涵，能夠獲得市民的最大認同。

今天是選戰倒數69天，吳思瑤宣示，陳時中全新階段的作戰即將開啟！除了仍將以政策作為重中之重，將再推出大規格的政策願景「 士林北投前瞻路網十年計畫」，作為新一波政策戰的開端。

她說，今天開始也將迎接陳時中與民進黨市議員候選人聯合競選總部的起跑成立，由文山區、內湖區出發，未來半個月中將完成26場，阿中將跑遍台北各個角落。同時，社會力後援會的籌組也計畫在未來一個月內逐一組建，超過20場百工百業後援組織陸續展開，可望有效將選票往中間推展，啟動全方位作戰。

吳思瑤表示，我們都期待首都市長選舉是一場高規格、高品質的選戰，可惜不如預期，負面選戰讓人遺憾。阿中團隊也出現失誤，我們誠實面對誠摯致歉，團隊將強化磨合調整精進，痛定思痛重新出發。陳時中氣魄宣示以贏得過半選票為目標，「未來的每一天，我們將會加強力道，加倍拚搏，大家一起贏回台北。」