有錢人生活就是任性！近期有位大陸富婆劉芊螢，為一圓明星夢砸下150萬人民幣（約670萬新台幣）作女主，更請來24歲鮮肉男星張軒搭戲，結果被網友笑稱「顏值老又醜」，還人譏諷是在「演母子戀CP」，對此劉芊螢都一笑置之，她表示自己並非人民幣，是人人都喜歡的東西，只要確定能做自己喜歡的事，何需在意別人看法。

據傳，富婆劉芊螢曾是金融業高層，在香港一年進帳好幾百萬，2020年是她首度跨足演藝圈並發行單曲《相信幸福》，自此越喜愛演藝圈的工作，近來她首度挑戰古裝劇《鳳鳴笙簫簫》，出資150萬人民幣（約670萬新台幣）擔任女主角，結果劇組開鏡照一曝光，卻因臉蛋和身旁鮮肉演員張軒有不小落差，一連好幾天都被網友罵翻。

根據《搜狐娛樂》報導，劉芊螢近日受訪表示，看到惡評當下是有些不悅，依然1天內就整理好情緒，對惡評她認為演藝是自己夢想，懶得理會旁人眼光，更表示打小就受過許多質疑，無論是出自嫉妒、羨慕或帶有恨意，但對自己所為問心無愧，更進一步笑稱，「我又不是人民幣，怎麼可能人人都喜歡」。

劉芊螢受訪稱香港年薪有100萬元跟其他收入，讓不少人羨慕她能過這樣的生活。(圖/微博)

事實上，劉芊螢曾公開金錢收入，她解釋，以自身資歷在香港年薪有100萬元，若是做到主管級職位，不包括分紅還可獲幾百萬元，而如今進了演藝圈，仍有在投入金融投資；從她微博來看，不僅肯花錢買豪車，也曾曬出穿套裝去見投資客戶的照片，被不少網友笑道，自己也希望花個錢去演藝圈體驗一下。