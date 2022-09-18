資深媒體人周玉蔻日前因採購BNT疫苗與慈濟槓上，隨後又猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安，揚言公布蔣父蔣孝嚴過去的「醜聞」，下周一還將公開晶華飯店紙條案的女主角。對此，蔣萬安18日於士林親子健行活動受訪感嘆，台灣選舉什麼時候淪落到這樣惡質的選風，還意有所指地說，又是誰縱容不斷抹黑、抹紅及抹黃的操作？

蔣萬安重申，自己是台北市長候選人，台北市長是他在選，不是家人和任何其他，他相信台北市民的智慧和格調，也相信善良正直的台北市民會做出最正確的選擇，不希望向惡質選風妥協。

此外，國民黨桃園市長參選人張善政捲入抄襲風波，民進黨桃園市黨部印製不利於張善政的文宣，夾報、塞信箱，他昨在律師陪同下赴中壢警分局提告黨部主委張丞儀意圖使人不當選，外界認為此事恐影響國民黨北北基桃合體規畫。

對此，蔣萬安說，黨內北北基桃參選人一定會合體，就區域治理提出共同願景，接下來就是團體戰，參選人們在很多場合也有交換意見，在未來城市治理提出共同願景，所以不會受到影響。