TAIWAN SUZUKI上周發表新世代旗艦運動休旅ALL NEW S-CROSS，車身較先前跨界休旅車SX4的尺碼略為加長、加高，但車格定位更往運動休旅的方向發展，同時提供適合都會通勤的2WD版與具備越野實力的ALLGRIP版2個車款，新車外觀與內裝的質感大幅升級，是品牌最新的旗艦之作。

本報搶先試駕ALL NEW S-CROSS ALLGRIP版，第一眼最吸引人的就是鋼琴烤漆風格化水箱護罩，搭配序列式鑽形LED頭燈，中央大型S品牌Logo以鍍鉻飾條串連左右兩側，展現旗艦運動休旅該有的豪華霸氣。

車室內，座椅採取編織皮質包覆，後座為可調整椅背角度，讓全車乘客都有不錯的乘坐質感，ALLGRIP版才有的全景式天窗帶來寬敞明亮的車室氛圍。至於行李廂，原本440L載物容量，可透過6:4分離式後座椅輕鬆變化出最大1230L載物空間。

科技面上，ALL NEW S-CROSS配備9吋多功能觸控螢幕，支援連結Apple CarPlay與Android Auto，可輕鬆整合手機內的導航系統與應用程式，語音撥打電話與傳收訊息。同時， 360度環景影像輔助系統可提供3D立體開放視圖與360度鳥瞰圖，協助駕駛人掌握車輛周遭環境。

ALL NEW S-CROSS搭載1.4 L BOOSTERJET渦輪增壓引擎，輔以48V輕油電科技，可帶來129.2ps /23.9kgm最大動力輸出，並造就19.4km/L節能油耗。試駕車ALLGRIP版更配備適時智慧型四輪傳動系統，可在AUTO、SPORT、SNOW、LOCK等四種模式自由選擇，享受更富野性的駕馭樂趣。

另外在消費者最在意的行車安全上，ALL NEW S-CROSS配備SUZUKI Safety Support安全科技，例如DSBS雙感知器煞車輔助系統，可於車距過近時適時提醒駕駛人，在必要時主動輔助煞車，降低意外發生可能；ACC主動式車距巡航控制系統能主動偵測前方車距，同時自動調節全速域車速，降低長途駕駛的疲憊。

此外，全車還配有BSM車側盲點偵測、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示、Weaving alert駕駛疲勞警示、ESS緊急煞車訊號警示、ESP電子穩定、EBD電子煞車力道分配、HHC斜坡起步輔助、BA煞車輔助、ABS防鎖死煞車、EPS電動輔助轉向與7具SRS輔助氣囊等先進安全系統，為ALL NEW S-CROSS建構全方位科技防護。

內裝以皮質、塑料搭配，帶來高質感座艙氛圍。（陳大任攝）

全景輔助系統提供駕駛者360度視野。（陳大任攝）

9吋中控螢幕可提供豐富的資訊及各項設定。（陳大任攝）

系統可連結Apple CarPlay（見圖）與Android Auto。（陳大任攝）