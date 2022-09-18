國民黨桃園市長參選人張善政17日晚間赴中壢警分局報案提告民進黨桃園市黨部散布抹黑文宣，針對國民黨一份民調指張目前已領先民進黨鄭運鵬10％，是否因此才被放抹黑文宣？張表示，這份民調他知道，但他認為這與抹黑無關，因為民進黨就是這樣子，對於這件事感到非常不齒，而且讓人憤怒，小看了選民的水準，他也將在19日開記者會做說明。

前新竹市長林智堅有喊話希望張善政要用同一套標準，誠信比選市長重要，對此張善政表示，他覺得談誠信林才是最沒有資格的人，沒必要回應他。而針對農委會研究案，張善政說，有沒有保密的要求，合約條款上已經白紙黑字寫的很清楚，而且已經揭露了，會很快的跟農委會要求把所有的資料公開，公開以後就會配合宏碁一起作業，跟大家報告。

張善政說，同時會在19日早上開記者會，會把現在手上現有的資料，做一個整理及說明。他也強調，針對民進黨農委會的黑函攻擊，除了提告以外，會把相關資料蒐集清楚，19日早上開記者會做第一波的說明。