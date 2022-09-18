金城消防隊預防肇事車體起火，還出動消防車現場待命，並將2車的電線管路拔掉，確保駕駛和現場人員安全。（警方提供）

警方疏導交通往來，現場碎片也很快清理乾淨，確保用路人行車安全。 （ 李金生攝）

肇事車輛吊離現場，迅速恢復交通。 （ 李金生攝）

金門環島西路金許園餐廳前方路口昨晚發生2輛自小客車相撞事故，車頭和車體毀損嚴重，玻璃和零件碎片灑落一地，還好雙方駕駛均無大礙。警方現場酒測都是零，肇事原因進一步調查釐清中。

警方說明，昨天晚間18時45分許，邱姓男子駕駛自小客車由金許園餐廳駛出，準備右轉往金城方向，與董姓男子駕駛由環島西路一段往金城行駛的自小客車發生擦撞。由於撞擊力強大，雙方車輛毀損嚴重，「碰」的一聲巨響也嚇壞附近和路過民眾，所幸僅邱某頭部小傷不需送醫。

由於最近台灣車禍「火燒車」事故頻傳，金城消防隊預防肇事車體起火，還出動消防車現場待命，並將2車的電線管路拔掉，確保駕駛和現場人員安全。

警方對駕駛雙方實施酒測，酒測值都是零，排除有酒駕行為，至於詳細肇事原因進一步釐清中。

金城分局提醒民眾，駕駛車輛行經路口應注意減速慢行，確實遵守「慢」「看」「停」的原則，並依規定讓車，包括支道車讓幹道車先行、轉彎車讓直行車先行等，以避免交通事故發生，確保行車安全。