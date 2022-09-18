民進黨台北市長參選人陳時中身為前衛福部長，過往的防疫作為時常被外界、對手檢視，他昨透露自己近來因疫苗被無黨籍、國民黨籍的台北市長參選人黃珊珊、蔣萬安圍攻的心酸跟委屈。對此，蔣萬安18日受訪狠酸，陳時中只在乎自己心情委屈，可曾想過病歿者家屬的錐心之痛，還嗆陳沒有同理心，才會政治凌駕專業和防疫。

陳時中昨成立不動產業後援會，他表示，自己領導防疫工作900多天，就算不是第一名，至少在世界名列前茅，這有很多評比可佐證，「但有人選到現在，話都說得很難聽」，如黃珊珊說「謀財害命」過分了，人不是這樣做的，還批蔣萬安任疫苗調閱小組召集人卻說話不算話，讓他「袂爽快」。

對此，蔣萬安上午出席2022年我愛士林親子健行活動後接受媒體聯訪，他直言，疫情間有1萬多名百姓意外離開人世，過程中有非常多家屬因火化之亂，沒辦法見到家人最後一面，而陳時中只在乎自己心情受委屈，「你可曾想過這些家屬的錐心之痛？」

蔣萬安表示，同樣地，中央「3＋11」沒會議紀錄、阻擋民間採購疫苗，還讓民眾大排長龍去買快篩和口罩，疫苗採購合約還要封存30年，這些都證明陳時中沒有同理心，才會政治凌駕專業和防疫，「坦白講他就是完全聽從黨意，沒有自己的主見和想法」，要開放就開放，要關閉國門就關閉國門。

蔣直言，陳時中落跑來參選，才讓外界有機會檢視對方過去的作為，能看清中央當時是如何阻擋民間採購疫苗，慈濟也站出來還原事實，這根本就是枉顧人命。