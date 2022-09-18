台東昨（17）日晚間發生9點41分發生規模6.4強震，屏東最大震度達到4級，不料民進黨籍屏東市長候選人李清聖的臉書粉專卻指出，難道這是翻轉屏東市的徵兆？此舉引發不小批評。

昨晚地震發生後沒多久，李清聖粉專即發文關心民眾，「屏東鄉親們沒事吧？」但下一句卻寫道，「這是翻轉屏東市的徵兆嗎？」並附上一個歪嘴笑的表情符號。

對此，有網友不滿表示，為什麼要把政治跟地震扯上邊、地震跟翻轉有什麼關係？引發爭議後，該文隨即被撤下，負責管理李清聖粉專的小編也發出道歉聲明，強調不該把天災跟政治扯在一起，雖然沒惡意，但還是對造成部分民眾不舒服感到抱歉，往後會更加謹慎。

而李清聖本人也po文致歉，「小編屬於阿聖團隊的一部分，我們不會切割任何人，因此阿聖要在這裡和所有被貼文冒犯的朋友道歉；未來我會以更嚴格的標準要求自己和所有競選團隊，在此深深的和大家道歉，也祈願各位朋友平安。」