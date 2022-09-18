TVBS新聞台傳出受政治角力影響，有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）與大豐有線電視，向NCC提出移頻申請。將把55頻道TVBS新聞台，分別移到第158頻道，而55頻道將新增「鏡電視新聞台」。對此，TVBS也做出回應，表示日前已拜訪NCC，嚴正表達不同意此移頻要求。

TVBS的聲明表示，「TVBS在台灣深耕超過20年，近年積極整合科技資源與內容產製，並榮獲『哈佛商業評論』的『數位轉型鼎革獎』，亮眼成就各界有目共睹。TVBS更善盡媒體職責，嚴格為新聞內容把關 ，每逢國內外重大新聞事件，新聞收視率總是領先各台，不但深受觀眾肯定，更成為觀眾最信賴的新聞品牌。不僅如此，TVBS以拉近台灣與世界的距離為己任，長期致力於國際新聞發展，帶來國際媒體第一手的觀察，也讓台灣新聞與觀點能為國際媒體所見。」

針對TBC群健有線電視要求，將第55台「TVBS新聞台」調到158台ㄧ事，TVBS表示：「除了錯愕，也對此罔顧民眾收視權益的要求深表遺憾。」對此，TVBS日前已拜訪NCC，「嚴正表達不同意此移頻要求，為保障觀眾收視權益而努力，其他相關揣測則不予回應。」