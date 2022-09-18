伊甸基金會歡度40周年，18日在台南市立文化中心舉辦無障礙生活節，有50家愛心企業發動捐物響應義賣，攤位中全盲店長阿慶敘述面對失明逆境人生，接受伊甸基金會居家就業課程，學習烘培，夢想未來自開網路甜點店，勵志的說「其實最大的阻礙是我自己」。

57歲的阿慶領有重度視覺障礙手冊，是無障礙生活節活動內，全場攤位中最激勵人心的全盲店長，他從小先天視力不佳，年輕時曾做過塑膠射出作業員，因熱愛料理，還跟朋友合夥開過素食餐廳。近年卻因視力狀況快速惡化，不得不放棄最愛的廚師工作。

阿慶現在雙眼視神經嚴重萎縮，除了左眼失明，右眼也僅剩微弱餘光，他半年前接受了伊甸基金會視障生活重建中心的「定向服務」、「語音手機」、「生活技能」等課程，從擔心旁人異樣眼光，到現在願意持手杖搭公車出門，並開口尋求民眾協助，回顧這段歷程，阿慶說：「事實上最大的阻礙是我自己，謝謝伊甸讓我克服心魔，才有力量繼續走下去」。

透過西點烘焙課程的教學，阿慶重拾夢想開啟西點人生，在這次園遊會上，阿慶用親手做的甜點感動每一個人。

伊甸基金會全台有超過110個服務據點，在大台南共有13個服務據點，台南市身障人口數多達9萬多人，伊甸基金會協助與改善身心障礙朋友平日生活起居，「無障礙生活節」今年邁入第9屆，希望民眾身歷其境，化身為不同障礙別的身障者，用同理心感受身障朋友平日生活的不便。