台東昨晚規模6.4主震後餘震不斷，今早上9時51分56秒以及52分34秒台東東河、成功又發生規模4.5、4.9地震，最大震度花東4級。
早上9時51分56秒台東東河發生規模4.5地震，地震深度14.1公里，震央在台東縣政府北北東方40.5公里 ，位於台東縣東河鄉，各地最大震度台東3級、花蓮、高雄2級，南投、嘉義、雲林1級。
接著不到1分鐘，早上9時52分34秒台東又發生規模4.9地震，震央在台東縣成功鎮，地震深度16公里，各地最大震度台東、花蓮4級，高雄、南投2級，嘉南雲彰1級。
台東昨晚規模6.4主震後餘震不斷，今早上9時51分56秒以及52分34秒台東東河、成功又發生規模4.5、4.9地震，最大震度花東4級。
早上9時51分56秒台東東河發生規模4.5地震，地震深度14.1公里，震央在台東縣政府北北東方40.5公里 ，位於台東縣東河鄉，各地最大震度台東3級、花蓮、高雄2級，南投、嘉義、雲林1級。
接著不到1分鐘，早上9時52分34秒台東又發生規模4.9地震，震央在台東縣成功鎮，地震深度16公里，各地最大震度台東、花蓮4級，高雄、南投2級，嘉南雲彰1級。
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