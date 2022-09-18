台東昨晚規模6.4主震後餘震不斷，今早上9時51分56秒以及52分34秒台東東河、成功又發生規模4.5、4.9地震，最大震度花東4級。

早上9時51分56秒台東東河發生規模4.5地震，地震深度14.1公里，震央在台東縣政府北北東方40.5公里 ，位於台東縣東河鄉，各地最大震度台東3級、花蓮、高雄2級，南投、嘉義、雲林1級。

今早上9時51分台東東河又發生規模4.5地震，接著不到1分鐘又地震。(翻攝自氣象局)

接著不到1分鐘，早上9時52分34秒台東又發生規模4.9地震，震央在台東縣成功鎮，地震深度16公里，各地最大震度台東、花蓮4級，高雄、南投2級，嘉南雲彰1級。