面對「追夢」卓雷蒙格林下季就將合約到期且開出頂薪續約條件，勇士總管邁爾斯最近受訪時語帶玄機，「我們都明白這些球員的價值，但現在要說發生什麼還太早，我們目標就是一直留住格林、柯瑞與克雷湯普生，但話說回來，我們必須考量成本問題。」

「卓雷蒙格林為了球隊所做的一切，大家都看在眼裡，我絕對不會在這裡說，他以後不能留下，我絕對不會說這種話。」邁爾斯表示，「不管怎樣，他都是勇士隊史最偉大的球員之一，考慮到他對球隊的重要性，以及取得的成就，我們會盡力把他留住。」

儘管邁爾斯不願把話說死，只是面對勇士越來越沉重的薪資壓力，卓雷蒙格林假如還是堅持要拿至少4年1.4億美元的頂薪續約，確實不太符合現實，畢竟他都32歲了，況且近年他的進攻問題始終無法改善，更何況他的壞脾氣在場上經常失控。

所以假如勇士真的必須抉擇卓雷蒙格林去留問題，恐怕犧牲他來保住柯瑞、克雷湯普生兩大射手，才是最合理的答案，邁爾斯這種必須考量成本問題的回答，似乎就在暗示格林不要繼續喊出頂薪續約的要求，否則勇士將會面臨不得不放棄他的無奈決定。