地牛翻身後，屏專五道落石不斷。（瑪家鄉公所提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東瑪家鄉通往千年古城舊筏灣的屏專五道路16K處，17日上午發生坍方約2層樓高，，幸無傷亡，但晚間地牛大翻身後，該地段落石不斷，鄉公所18日一早禁止民眾上山，但也發現有6名遊客、5名村人還在山上，所幸當地食物充足、又有基地台對外聯繫無礙，目前沒有生命危險性，公所將趕在下午5點前搶通一條便道讓11人下山。

瑪家鄉長梁明輝指出，屏專五道路至舊筏灣道路16K處，17日上午就已坍方，約二層樓高，公所立即派廠商搶修，讓7名遊客可以在下午5點下山，但晚間清查時發現，有6人又跑去河邊玩，結果遇上大地震，他們被嚇到沒有興致玩，向公所表示想快點下山。

梁明輝說，公所原本打算18日請廠商繼續完成搶修，但是昨晚全台大地震後，原來坍方處受到影響，坍方更大，而且不斷有大小落石，非常危險。

為此，公所一早即禁止遊客及鄉民上山（往千年古城舊排灣部落及八大源），同時在舊瑪家國小設臨時管制哨，請所有遊客配合，不要上去屏專五道路，以免危險。

梁明輝說，目前山上除有該6名遊客外，還有5名村人，但因當地食物充足又有基地台，對外聯繫無礙，所以他們並沒有生命危險性，但因目前尚有零星落石，所以搶修暫停，要等穩定之後再行動工，公所會盡力趕在下午5點前修出一條暫時通道，讓11人安全下山。