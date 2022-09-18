台灣唯一大聯盟選手張育成18日轉隊紅襪之後首度上陣，擔任先發游擊手打第八棒，2打數沒有安打，吞1次三振，有1次四壞保送。同時紅襪打線全面熄火，左投希爾（Rich Hill）表現欠佳，慘遭皇家9比0完封，將成為美聯東區首支被踢出季後賽角逐的隊伍。

這是張育成7日在光芒對戰紅襪以來的首場出賽，當時他連續兩戰對紅襪表現優異，包含1發全壘打，在光芒將他DFA指定轉讓之後被紅襪接收。雖然光芒因為新秀猛將法蘭柯（Wander Franco）回歸而最終釋出張育成，不過張育成總計在光芒繳出0.260打擊率、0.690總攻擊指數讓他還有留在大聯盟的本錢。

紅襪3局下出現絕佳機會，張育成連續4球都不出棒獲得保送，前後兩位隊友安打而形成無人出局滿壘。此時輪回到第一棒湯米芬姆（Tommy Pham），即使內滾雙殺打也能取分，結果卻一無所獲，全是小飛球或三振出局，留下滿壘殘壘。

先發投手希爾總計4.2局被打4分，沒挨全壘打但是被敲8支安打。菜鳥中繼投手哲曼（Franklin German）大聯盟首秀相當悲慘，兩支安打、兩次四壞保送將他打退場，一人都未解決，責失4分，自責分率無限大。紅襪70勝75負其實戰績比皇家58勝88負好得多，但皇家是美聯中區第4，美東球隊太強才讓紅襪分區墊底。