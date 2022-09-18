徐瑋澤身高185公分、外型陽光，未來想朝戲劇發展。（粘耿豪攝）

徐瑋澤發力十足，日前在《全明星4》拿下個人首座MVP。（摘自臉書）

徐瑋澤熱愛運動，對各式球類都很在行。（摘自臉書）

徐瑋澤開心成為郭泓志（左三）領軍的黃隊一員。（摘自臉書）

22歲的伊林新人徐瑋澤加入《全明星運動會4》，坦言報名時沒想太多，一度認為不會入選，「覺得自己還不是個『明星』，但我很喜歡運動，所以有機會上了，我會好好把握。」並把同門師兄、第3季成員王品澔當目標，「因為他拿過很多MVP，我想朝他的方向邁進。」而表現亮眼的他，上周成功摘下個人首座MVP。

徐瑋澤身高185公分，外型陽光帥氣，他透露原本有機會演出BL劇，也試鏡蠻久，卻因同時入選《全明星4》，忍痛放棄首當主演機會，「去哪邊我都會很開心，覺得自己後半年很幸運，但因為運動比演戲還是來得有把握。」他一度妄想兩邊一起進行，笑稱還好打消念頭，以免兩邊都做不好。

得知入選《全明星4》時，徐瑋澤形容「先是震驚再來是害怕」，害怕大家認為「他是誰啊，沒看過、不認識，又擔心自己表現不好，因為愛運動不代表運動很強。」但真正加入後反而全心投入賽事，有跟想像的不一樣嗎？他直言：「好硬喔！」幾乎每天照3餐訓練，一開始的確有些不習慣，好在國中時曾是藍球隊，很快就能進入狀況。

郭泓志曾效力於美國職棒大聯盟洛杉磯道奇，能成為他領軍的黃隊一員，徐瑋澤興奮直呼「很不真實」，猛誇他很棒又幽默，私下會關心每一位成員，由於熱愛運動，所以成員們訓練時，郭泓志也幾乎都到場，加上很多項目也沒碰過，他還會下場跟大家一起練，百分之百地投入，「他對整個團隊非常地用心。」

徐瑋澤在隊中年紀最小，體力各方面爆發力十足，他霸氣說：「我不一定是隊裡面最強的，但我要做到沒有我不行。」由於他在測試賽中表現差強人意，所以不斷地對自己信心喊話：「永遠在訓練時會告訴自己不止這樣。」果然，上周播出最新一集中，他替氣勢如虹的黃隊拿下第4座MVP，他表示對游泳、鉛球及帶式橄欖球都沒自信，能努力拚出佳績，笑說「對自己刮目相看」。