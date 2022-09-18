花蓮縣政府防範狂犬病疫情傳播，除巡迴13鄉鎮辦理狂犬病預防巡迴注射工作，9月24日也將在「動物嘉年華暨流浪動物認領養活動」中，免費提供500劑狂犬病疫苗，替民眾家中的毛小孩施打。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

狂犬病是人畜可共通傳染的疾病，花蓮縣政府防範狂犬病疫情傳播辦理狂犬病預防巡迴注射工作，今年上半年已替逾1萬隻犬貓接種疫苗，除下半年持續下鄉巡迴辦理，24日也將在流浪動物認領養活動中，免費提供500劑狂犬病疫苗，替民眾家中的毛小孩施打。

動植物防疫所長周黃得榮指出，狂犬病是一種人畜共通傳染性疾病，病毒可在恆溫動物身上造成嚴重腦炎。對於沒有接受疫苗免疫的感染對象，當神經症狀出現後，死亡率恐達百分之百，但只要及時接種疫苗，一般都能誘發身體產生足夠的免疫力而消滅病毒。近年來因鼬獾、白鼻心等野生動物陸續發生狂犬病，此病再度引起國內醫界及民眾關注。

縣府防範狂犬病疫情辦理狂犬病預防巡迴注射工作，周黃得榮指出，今年1至8月止，狂犬病疫苗預防巡迴注射及寵物登記工作已辦理111場次，完成注射1萬餘隻犬貓，不過上半年受新冠疫情影響，部分場次延到9月辦理，相關場次可至花蓮縣動植物防疫所網站參閱，或電洽詢問。

周黃得榮表示，據世界衛生組織(WHO)及世界動物衛生組織(WOAH)統計，平均每10分鐘就有一人因感染狂犬病死亡，在人類感染狂犬病的案例中，近99％是被罹患狂犬病的犬貓咬傷所致，呼籲飼主預防狂犬病要遵守二不一要原則，不接觸野生動物、不棄養家中寵物，且每年要帶家中食肉目動物施打狂犬病疫苗，確保民眾及動物不受狂犬病威脅。

此外，縣府因應9月為農委會訂定的動物保護月及928世界狂犬病，規畫在9月24日上午9時至中午12時，於寵物運動公園旁的草地辦理「動物嘉年華暨流浪動物認領養活動」，現場免費提供500劑狂犬病疫苗，讓民眾為家中毛小孩注射。

縣府提醒，若飼主未依規定每年攜帶家中犬貓等寵物施打狂犬病疫苗，可依違反動物傳染病防治條例規定，處3萬元以上至15萬元以下罰鍰，請民眾務必要帶毛寶貝施打狂犬病疫苗，同時也勿隨意接觸野生動物。