台東縣關山昨晚9時41分發生芮氏規模6.4強震，台20線南橫公路因落石交通中斷，部分店家、住戶也傳出停電、物品倒塌等災情，台東縣政府今宣布，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村，自中午12時起停止上班上課。

規模6.4地震 台鐵玉里=臺東=太麻里區間暫停行駛
台東規模6.4淺層地震 台南安平76戶停電
深度僅7.3公里！21：41台東規模6.4淺層地震 最大震度池上6強
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