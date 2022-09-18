地震斷南橫！台東海端鄉3村中午起停班課 10:262022/09/18 中時新聞網 楊雅婷 、中時、 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣政府今宣布，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村，自中午12時起停止上班上課。圖為鹿野寶華橋因地震位移嚴重。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣關山昨晚9時41分發生芮氏規模6.4強震，台20線南橫公路因落石交通中斷，部分店家、住戶也傳出停電、物品倒塌等災情，台東縣政府今宣布，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村，自中午12時起停止上班上課。 規模6.4地震 台鐵玉里=臺東=太麻里區間暫停行駛 台東規模6.4淺層地震 台南安平76戶停電 深度僅7.3公里！21：41台東規模6.4淺層地震 最大震度池上6強 #台東關山地震 #地震 #地牛翻身 #地震 #台東停班課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 規模6.4強震狂搖！高鐵列車延誤、高捷暫停行駛、北捷全線慢速 22:202022/09/17 生活 一夜45震！專家曝這件事很重要：可緊急逃難 08:082022/09/18 生活 池上鄉地震規模3.9 最大震度台東縣3級 09:232022/09/18 生活 宜蘭清晨規模3.3極淺地震 最大震度宜蘭縣3級 05:482022/09/17 生活 地震後小編po文「翻轉徵兆？」 民進黨屏東市長候選人致歉 10:082022/09/18 政治 強震襲台 南橫公路梅山口至向陽路段18日預警性封閉 23:472022/09/17 生活 看田馥甄演唱會旁邊竟坐「超大咖韓星」網一看：太幸運 09:032022/09/18 娛樂 一夜連45震！震央台東、花蓮、高雄3地 早上又震了 08:132022/09/18 生活 台8線77K靈甫橋路段上午清除落石 公路總局：今天中午12時恢復通行 09:042022/09/18 生活 迎台積電效應 日本熊本縣來台招商 04:102022/09/18 財經焦點 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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