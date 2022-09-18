台東縣關山昨晚9時41分發生芮氏規模6.4強震，台20線南橫公路因落石交通中斷，部分店家、住戶也傳出停電、物品倒塌等災情，台東縣政府今宣布，海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村，自中午12時起停止上班上課。