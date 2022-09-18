國民黨台北市長參選人蔣萬安明日將就疫苗合約一事，告對手民進黨參選人陳時中瀆職，但資深媒體人陳揮文認為此舉無異是羊入虎口，若他是檢察官就會在選前不起訴陳時中，還能倒打蔣萬安一把。對此，蔣萬安18日受訪表示，期透過各種方式還原事實真相，透過司法途徑是個管道也是手段。

陳揮文日前在網路節目中表示，蔣萬安將疫苗合約真相交給司法處理，無疑是問道於盲，且瀆職罪有構成要件，如果自己是檢察官就會在選前不起訴陳時中，還對方清白，還能倒打蔣萬安一把，他建議蔣萬安雙管齊下，用立委職務再調閱一次合約並要求不能再塗黑，還說蔣提告名不正言不順，無異於是羊入虎口。

對此，蔣萬安上午出席2022年我愛士林親子健行活動後接受媒體聯訪，他先是謝謝陳揮文的建議，也強調此舉最重要的目的是要求衛福部提供完整疫苗採購合約，透過司法途徑是個管道也是手段，希望指揮中心應該清楚說明。

蔣萬安說，接下來在立法院會再度要求衛福部完整公布疫苗採購合約，但現在民進黨是「鴨霸」的多數，他期望能透過各種方式還原事實真相，「這就是我們的目的。」