台東昨晚6.4強震是今年第二大地震，全台有感，有些民眾在睡夢中被震醒都非常緊張，對此，內政部昨晚第一時間發文，指出如果睡覺的時候遇上地震，請繼續留在床上，採趴姿以枕頭保護頭部、頸部，直到地震結束。

內政部臉書發文，表示睡覺遇到地震，要繼續留在床上，拿枕頭保護頭部。(翻攝自內政部臉書)

台東昨天（17日）晚上9時41分發生6.4強震後，內政部臉書晚上10時05分馬上製圖發文，告訴大家地震小知識，如果睡覺的時候遇上地震，請繼續留在床上。

內政部表示，台東6.4地震後，接下來可能會再發生餘震，請大家提高警覺。呼籲地震發生時，應立即採「趴下、掩護、穩住」，保護頭部；如果在睡覺時發生，請待在床上，採趴姿以枕頭保護頭部、頸部，直到地震停止。

台東關山昨晚9時41分發生6.4強震，深度7.3公里的極淺層地震，最大震度台東6強，連北部都有3級震度，至目前已累積40多起餘震，氣象局表示未來2天內還會發生規模5以上餘震，規模3的餘震會持續一個月。