民進黨台北市長參選人陳時中昨晚接受專訪中指出，分配全國的疫苗時，特別給雙北市多10％，卻不斷被指控「卡疫苗」，這種說法根本毫無道理可言；對此，前副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，擋疫苗和疫苗數量根本是兩回事，她也怒轟，當大家跑百米搶殘劑時，「中央官員難道可以無動於衷？是這樣做人的嗎？」

「擋疫苗」事件成為北市選戰攻防焦點，陳時中昨晚強調，疫情嚴峻時給台北市多10％的疫苗，還被指控「卡疫苗」，對此，黃珊珊直言，討論是擋疫苗，有沒有擋疫苗速度有沒有變慢，他一直說的是數量的問題，這兩件事根本是兩回事。

黃珊珊說，回到當台灣最需要疫苗的時候，請問中央在做什麼？他們在討論簽約要不要用「台灣地區」，但對我來說，在第一線打仗，每天要後送100多個確診案例，接到電話台北市又死了多少案例，當大家跑百米搶殘劑的時候，中央的官員難道可以無動於衷嗎？是這樣做人的嗎？

陳時中日前出席活動也提到，疫苗戰很委屈，針對黃珊珊日前批評他「謀財害命」，他說，「就過分了，人不是這樣做的」；對此，黃珊珊怒嗆，沒有說誰擋疫苗，但是誰心裡清楚，重點是在能做的時候為什麼不做。

黃珊珊說，為什麼人民在恐慌，眼巴巴在等待，那時候台灣最重要的武器就是疫苗，然後找一大堆理由，最後還要總統出來，這件事情說清楚。

總統蔡英文日前也在臉書呼籲，「不要把防疫及疫苗的議題，變成負面選戰的攻擊手段」；黃珊珊表示，總統很辛苦，除了疫苗的事情要總統出來才能拍板定案，現在出了狀況，總統還要出來幫他出來護航，覺得總統滿辛苦的。