湖人到現在遲遲不肯把韋斯布魯克交易出去的主因，18日由《The Athletic》記者阿米克與布哈共同爆了出來，他們認為湖人故意不把韋少賣出，就是想要放長線釣大魚，等到明年夏天韋少合約到期，就可以擁有足夠薪資空間招募厄文，甚至威金斯、米德頓等好手。

「湖人最近幾個月雖然跟爵士、溜馬討論過交易，卻拒絕送走韋斯布魯克的主因，在於他們對於未來有著打算與希望，」阿米克表示，「等到明年7月，湖人不僅會擁有足夠的薪資空間，進而補進一名頂級球星，也會擁有2027到29年的首輪籤。」

「到了2023-24年球季，湖人僅剩詹姆斯、安東尼戴維斯與克里斯蒂擁有保障合約，屆時薪資上限預計1.34億美元，湖人可以擁有大約3000到3500萬美元薪資空間，除了可以招募厄文，明年夏天還有威金斯、米德頓、范維利特、普爾等自由球員。」

畢竟湖人可以保住未來首輪選秀權，將能幫助他們增加更多交易機會或可能性，那麼還不如先把韋斯布魯克留下，因為假如把韋少交易出去，勢必換回一些占據薪資空間的球員或丟掉首輪籤，也讓湖人明年夏天的操作或補強空間增添不少難度。