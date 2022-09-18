德國總理蕭茲（Olaf Scholz）近日接受德國廣播電台採訪，談到烏克蘭戰爭和台海局勢等問題。他說，要將暴力從國際關係中驅逐出去。德國《焦點》周刊發表專家分析說，為了保護本國工業，大陸近期和中期內都不會攻打台灣。

法廣報導，蕭茲還表示，德國的目標是不使烏克蘭戰爭升級到北約和俄羅斯開戰。就烏克蘭總統澤連斯基提出奪回克里米亞的目標，他說，德國不會確定烏克蘭的戰爭目標，但會繼續為烏克蘭提供援助。

被問到對台海緊張局勢的態度時，蕭茲說：「重要的是，我們要把暴力從國際關係中驅逐出去。這就是我們必須實現的政策。因此，它也是指導我們與其他國家會談的一個原則，在涉及到中國的發展時也是如此。」

蕭茲認為，世界不會從美國和蘇聯冷戰大衝突後漂移到美國和中國大衝突的時代，而是會有許多強大的國家，在亞洲也是如此，如韓國、日本、越南、印度等，世界將變得多極化。

法廣報導，台海局勢也是德國媒體關注的話題。中國專家戈爾拉赫（Alexander Görlach）在德國《焦點》周刊上分析說，習近平預告對台灣的攻擊戰，近期和中期內都不會發生，因為大陸也要顧及自己的利益。大陸的電動汽車、電子產品等都需要晶片。但鑒於台海局勢，美國和歐盟都打算減少對中國在生產上的依賴，美國和德國等國家都計畫投資本國晶片生產。

戈爾拉赫表示，大陸必須考慮到，未來來自其他國家的訂單會下降，因此大陸也打算和世界脫鉤。儘管如此，大陸工業還是需要台灣的晶片。在不能保證進攻台灣是否會摧毀台灣晶片生產鏈的情況下，為了保護本國工業，中國近期和中期內都不會攻打台灣。