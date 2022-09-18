蔡政府的防疫政策破口，成為台北市長選舉攻防焦點，蔡英文總統日前強調，希望不要把防疫及疫苗議題作為選舉的口水戰，對此，國民黨立委賴士葆列舉幾個鐵證如山的事實，強調絕非口水戰，並痛批，去年政府寧可看著疫苗短缺，卻阻擋各方共襄義舉的善心，現在倒打一耙、說這些都是選舉的口水戰，這是一個怎樣的政府。

賴士葆表示，蔡英文說別把防疫變選舉口水戰，舉幾個鐵證如山的事實，去年中央政府阻擋各地方政府，包括台北市、南投縣與花蓮縣政府等、工商團體、宗教團體還有呂秀蓮、沈富雄等多次向政府提出要協助買國際認證的疫苗BNT，都被政府阻擋。這不是口水。

他指出，高端連第二期試驗都沒做完，政府濫用公權力採購5百萬劑疫苗，沒有做第三期實驗就用免疫橋接給他們EUA，高端迄今尚未完成國際認證的三期試驗，這不是口水。

賴士葆直言，人民的眼睛是雪亮的，疫苗採購不受國會監督，若沒有不可告人的事實為何要擺在黑箱塵封30年？吳子嘉公開宣稱疫苗採購形同貪污1億元美金，他歡迎政府提告，蔡政府為什麼龜縮不敢提告？這些都可受公評，這絕非口水。

他強調，去年疫情肆虐的時候，政府寧可看著疫苗短缺，卻阻擋各方共襄義舉的善心，不以人民的健康為念，只因為讓民間力量協助採購疫苗會戳破整天宣稱有政府會做事的牛皮，現在倒打一耙、說這些都是選舉的口水戰，這是一個怎樣的政府。