日本演藝圈中無論是戲劇圈或是謎片界每年都有新人不斷推出，競爭相當激烈，想要存活下來除了要有亮麗的外型，還得要有驚人記憶點才有可能受到矚目。而今年剛出道不久的新人女優「明日來光」（明日来ひかり），便以豐滿「青筋豪波」成功打開知名度，但沒想到她日前突然宣布引退，並在TikTok上公開自己整形前的照片，讓網友驚訝不已。

現年20歲的新人女優明日來光，今年7月才正式出道推出第1部個人作品，便以提甜美臉蛋與青筋豪波受到矚目，豈料她才出道剛滿2個月就在本月13日於個人推特上無預警的宣布引退，讓粉絲們相當震驚，但她雖然沒有對外公開引退的原因，仍持續透過TikTok與個人IG持續與粉絲們互動，疑似還有其他的規劃。

而眼尖的網友也發現，明日來光在宣布引退的前一周，其實曾在TikTok上自爆自己整形前的模樣。只見學生時期的她，雖沒有現在的細長大眼，鼻子也沒有現在的尖挺，但整體看起來相當清純可愛，明日來光還在文字中大方透露自己砸下400萬日幣（約新台幣87萬元）才有今天的模樣，以前在學校根本不會引起別人的關注；而粉絲們看到後也大驚，紛紛留言「原本的臉已經很可愛了，為什麼還要整形」、「明日花綺羅？」、「以前其實蠻可愛的」。