國道1號泰山段18日凌晨發生一起死亡車禍，有輛疑似故障的小貨車停在內側車道，結果遭小客車從後方高速追撞，導致站在車頭的駕駛也遭撞飛，當場死亡，事故現場一度占用2線道。(國道警方提供)

警消搶救受困車內的小客車駕駛簡姓男子。(國道警方提供)

國道1號泰山段今(18)日凌晨發生一起死亡車禍，有輛小貨車疑似因為故障而停在內側車道，駕駛下車後尚未在車輛後方擺放故障標誌，就前往車頭查看，結果遭小客車從後方高速追撞，導致王男也被衝擊力撞飛，當場死亡，而小客車駕駛則因車頭變形一度受困車內，警消花費約1小時才將小客車駕駛救出，重傷送往林口長庚醫院急救。

這起事故發生在今日凌晨1時15分許，駕駛小貨車的41歲王姓男子往南行經國道1號泰山段時，疑似因車輛故障而停在內側車道，男子下車後尚未在後方擺上故障標誌，便前往車頭查看車輛狀況，大約5、6分鐘後，駕駛小客車的45歲簡姓男子疑似未注意前方路狀，竟高速從後方高速追撞小貨車。

結果站在車頭的王男被衝擊力撞飛，當場死亡，而簡男也因座車車頭嚴重變形，受困在車內，警消獲報後趕抵現場，消防人員持器械破壞車體，搶救約1小時才成功將簡男救出，他意識清楚，全身多處擦挫傷、腿部骨折，緊急送往林口長庚醫院救治。

目前簡男的酒測值為零，而王男則有待刑事相驗，詳細肇事原因仍有待釐清，事故現場一度占用2線道，後於3時20分後排除障礙。

國道警察呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，若車輛故障或發生事故無人受傷車輛尚能行駛，請做好警戒後並初步拍照，過程中隨時注意來車動態，並盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故發生，造成嚴重傷亡。