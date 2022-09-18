香港男星杜德偉參加陸綜《披荊斬棘的哥哥2》，掀起不少討論。60歲的他依然相貌與身材保養得宜，一直堅持唱跳、保持活力，開朗陽光的個性更是獲得大批觀眾的喜愛，但近日卻傳出練舞時疼痛難耐，看醫生才發現腳長了骨刺，醫生建議休息並開刀，而敬業的他為了完成公演，決定將手術延期，引發外界震驚。

在曝光的影片中，能夠看見杜德偉在練舞時突然彎下腰，嘴裡喊著好痛，面露難色，隨後在隊友劉愷威、黃義達、范世錡、朱嘉琦陪同下去醫院檢查，照了X光片後發現有骨刺，醫生當場建議要手術切掉骨刺，但杜德偉決定先吃止痛藥，先撐過公演之後再治療，這種敬業精神立刻引起觀眾的不捨與敬佩。

杜德偉在微博貼出患部照片。(圖/杜德偉 微博)

隨著《披荊斬棘2》第二次公演後，杜德偉隊伍的黃義達、朱嘉琦雙雙被淘汰，杜德偉相當自責沒有做好隊長職責，更因此難過甚至掉淚。網友為他抱不平「杜老爺每次的舞台都很好看，怎麽就得分這麽低啊」，患骨刺影片曝光，更有人嘆「老杜精神可嘉，帶病上場，范世錡也很亮眼，但是評分實在是讓人意外」、「杜德偉的舞台是給我驚喜最多，感動最多，也是最符合披荊斬棘主題的，不該排名這麽後啊」、「杜德偉老師兩期的舞台那麽棒，貴台的眼睛耳朵是都沒有了嗎？本路人都心疼的程度了」。

現年60歲的杜德偉仍保持帥氣的外型，在舞台表演時依舊不減當年的風光，杜德偉謙虛的表示：「保持自律真的會讓狀態變得更好。」而網友也紛紛表示：「60歲還能穩穩的唱跳，實力唱將呀」、「這狀態跟30歲一樣！是我老了」、「我兒時的男神！我都老了你還一如當初」。