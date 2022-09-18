台灣昨日晚間發生芮氏6.4強震後，高雄各地也傳出災情，高雄市長陳其邁表示，地震發生後就立刻成立應變小組，昨晚備援中心持續的設立，以及高市府經發局的OPS管線中心也全面的監控高雄所有水電、油氣、化工、化學的管線來進行監測，藉此掌握各地災情。

昨日晚間9時41分台東發生芮氏規模6.4地震，高雄地區震度達到5級，高雄各地傳出些水管破裂、民眾受困電梯等災情。今日陳其邁出席活動時，被媒體詢問是否第一時間了解各地災情？

陳其邁表示，高市府在地震之後就立刻成立應變小組，也包括災防備援中心，高雄市消防局、工務局立刻進駐，昨天一整個晚上，包括備援中心持續的設立，以及經發局的OPS管線中心也全面的監控高雄所有水電、油氣，還有相關化工的、化學的這些管線來進行監測。

各地傳出民眾受困在電梯的災情，陳其邁指出，受困的民眾在昨天晚上大概是11點半之前，22件受困民眾都已經平安，全部都解決相關受困的狀況。除了有一些大樓外部瓷磚的脫落狀況外，醫院、學校、一些公有的建築設施等，並沒有災損的狀況傳出。

陳其邁強調，因為餘震不斷，今天凌晨也有一些餘震傳出，還是要提醒所有的市民朋友要特別注意，在有一些高樓或者是相關的易傾倒的一些設施，要保持距離。