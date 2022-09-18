一名已婚聯發科工程師出軌女同事A，數度與A女發生性行為並讓對方懷孕，也經常互傳情愛簡訊，讓元配氣得控告A女侵害配偶權，求償100萬元精神撫慰金。新北地院審結，判A女要賠償30萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，於2016年間與丈夫登記結婚，夫妻感情融洽，育有2名未成年子女，丈夫為聯發科工程師，A女是丈夫的同事，但A女明知她丈夫已婚，仍於2020年5月間開始與丈夫交往，數度發生性關係並傳送曖昧簡訊。

元配表示，2020年10月間她查看丈夫的筆電，意外撞見A女透過公司內部通訊軟體傳送「不會離開你直到你不愛我為止」等文字，才得知此段不倫戀，且丈夫坦承出軌，並自揭A女曾拍攝完事後的照片上傳個人社群、A女懷上丈夫的孩子並進行人工流產等，認定A女的行為已嚴重侵害她的配偶權，故依法向其請求100萬元精神撫慰金。

對此，A女稱，男方自2020年6月起熱烈追求她，以婚姻不幸福即將離婚等理由，要求與她在一起，她對於介入元配婚姻深感悔意與歉意，並非惡意破壞，是因為男方一直說自己要離婚，她受騙後誤入情網，至於社群上的貼文，是因她懷孕且人工流產期間，男方都不聞不問，僅是想抒發心情，無惡意。

新北地院法官勘驗證據，認定A女的確自2020年5月起與男方交往，多次發生不正當性關係，確實傷害了元配身為配偶的尊嚴，侵害配偶權情節重大，審酌雙方社經地位等一切情狀，判A女賠償30萬元為適當。可上訴。